Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində vergi ödəyiciləri tərəfindən dövlət büdcəsinə 3 milyard 352 milyon 375,58 min manat məbləğində vəsait ödənilərək Vergilər Nazirliyi üzrə müəyyənləşdirilmiş proqnoz tapşırığına 102,5 faiz əməl olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirliyin Media və Kommunikasiya Mərkəzindən məlumat verilib.

