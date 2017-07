Müğənni Pərvin Lətifova ağır itki üz verib.

Müğənnin 5 yaşlı qızı vəfat edib. Uşağın ürəkçatışmamazlığından vəfat etdiyi açıqlanıb.

Qeyd edək ki, Pərvin "Azəri star" yarışmasında iştirak edib. // Qafqazinfo.az



Dilarə Zamanova

