Azərbaycanda da səfərbərklik elan edilə bilər? - POLKOVNİK AÇIQLADI...

İyulun 4-ü cəbhə bölgəsində baş verən hadisələrdən qorxuya düşən qondarma DQR-in “prezidenti” Bako Saakyan “Səfərbərlik haqqında” qanun imzalayıb.

Azərbaycanda da səfərbərklik elan edilə bilərmi?

Metbuat.az-a açıqlama verən ehtiyyatda olan polkovnik, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bildirdi ki, yaxın günlərdə Azərbaycan rəhbərliyi düşmənla bağlı mütləq qərarlar qəbul edəcək:

“Hazırda səfərbərliyə ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kifayət qədər şəxsi heyəti və ehtiyat qüvvələri var. Nədən səfərbərlik elan etməliyik? Əvvəla, döyüş əməliyyatı başlamayıb. Ermənilər panikadadırlar. Onlar şəxsi heyətin əvəzinə kimlərisə yerləşdirmək istəyirlər. Bilirlər ki, Azərbaycan onların təxribatlarının qarşısını almaq üçün lazım olan addımları atacaq. Ermənilər narahatdılar. Onların narahatçılığı başa düşüləndir.

Bu gün Silahlı Qüvvələrin ön xətti həm şəxsi heyət, həm də silah-sursat ilə tam təmin olunub. Bizim arxa cəbhədə olan şəxsi heyətimiz hazır vəziyyətdədir. Ehtiyac olacağı təqdirdə, Müdafiə Nazirliyinin qərarı ilə onlar ön xəttə göndərilə bilər. Buna zərrə qədər də şübhə etmirəm. Çünki ölkənin müdafiəsi var. Təhlükəsizlik ilə bağlı məsələlər prioritetdir. Biz lazım olacağı təqdirdə səfərbərlik resursundan istifadə edəcəyik”.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.