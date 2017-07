ABŞ-da qəzaya uğrayan təyyarənin görüntüləri dəhşətli mənzərə ortaya çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzaya uğrayan kiçik mühərrikli təyyarənin pilotunun cəsədini timsahlar parçalayıb. Pilotun kimliyi hələ ki, bilinmir.

Qeyd edək ki, kiçik mühərrikli təyyarə 4 gün əvvəl Florida ştatında qəzaya uğrayıb.

Aytən Novruzova / Metbuat.az

