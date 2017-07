21 yaşında cinsiyyət dəyişən qız uşaq dünyaya gətirib.

Publika.az xəbər verir ki, Böyük Britaniyada yaşayan Xayden Krossun bu doğumun Böyük Britaniya tarixində bir ilkdir.

Keçmiş adı Peydj olan Xeyden hamiləliyini bu ilin yanvarında açıqlayıb. O, uşağın atası ilə sosial şəbəkədə tanış olub. Onu gələcək övladına donor olmağa razı salıb.

