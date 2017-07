A Seriyasının debütantı SPAL heyətini yeni hücumçu ilə gücləndirib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Ferrara təmsilçisi "Atalanta"nın forvardı Alberto Paloskini icarəyə götürüb. Paloski yeni klubu ilə 1 illik müqavilə imzalayıb.Qeyd edək ki, 27 yaşlı italiyalı forvard "Milan"nın yetirməsidir. Paloski geridə qalan mövsümdə cəmi 13 oyuna çıxıb.

