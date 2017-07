Türkiyəli məşhur müğənni Ebru Polat qadınla ailə həyatı qura biləcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni fanatları arasında bir çox cinsi azlıq olduğunu bildirib:

“Fanatlarımın yarısından çoxu cinsi azlıqdır. Demək olar ki, hər gün mənə çılpaq şəkillərini göndərirlər. Onlara pis baxmıram. Nə vaxtsa qadınla ailə həyatı qura bilərəm”.



Dilarə Zamanova

