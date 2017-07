Bu gün Bakıda 120 nömrəli orta məktəbdə "Summer Sun" bədii gimnastika üzrə II Zirə açıq birinciliyinə start verilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yarışda 10 müxtəlif klubu təmsil edən, aralarında Bakıdan və regionlardan olan təqribən 90 idmançı iştirak edir.

Gimnastlar ip, halqa və topla, eləcə də alətsiz çıxışlarını nümayiş etdirirlər.

Yarışdan fotoreportajı təqdim edirik:

Milli.Az

