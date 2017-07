Əvvəllər qadın olmuş 21 yaşlı kişi uşaq doğdu

İyunun 16-da 21 yaşlı Britaniya vətəndaşı Hayden Kross qız uşağını dünyaya gətirib. Körpəyə Triniti-Li Luiz adı verilib.

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən bildirir ki, bu, cinsini dəyişərək kişiyə çevrilmiş insanın ilk doğuş faktıdır. Hayden Kross adlı gənc əvvəllər Peyc adlı qız olub.

Öz hamiləliyi barədə Hayden ilk dəfə yanvar ayında məlumat verib. Gələcək körpəsinin atasını isə o, sosial şəbəkələrdən tapıb. Adı çəkilməyən şəxs donor olmağa razılıq verib.

Maraqlıdır ki, Haydenin dünyaya uşaq gətirməsinə 48 saat qalmış onun doğma anası beşinci dəfə ana olub.

