"Qəbələ" 22 futbolçu sifariş etdi

“Qəbələ”nin Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsi üçün sifariş ərizəsi hazırdı. Fanat.Az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan klubu Polşa “Yagelloniya”sıyla oyunlar üçün nəzərdə tutduğu adları UEFA-ya göndərib.

A vərəqində 22 futbolçunun adı var.

Qapıçılar: 22. Dmitri Bezotosnı, 23. Aqil Məmmədov

Müdafiəçilər: 3. Vojislav Stankoviç, 5. Rasim Ramaldanov, 7. Deyv Bultuis, 15. Vitali Vernidub, 18. İlqar Qurbanov, 34. Ürfan Abbasov

Yarımmüdafiəçilər: 4. Elvin Camalov, 6. Elvin Məmmədov, 7. Araz Abdullayev, 11. Asif Məmmədov, 12. Endi Hallidey, 14. Cavid Hüseynov, 16. Dion Malone, 19. Filip Ozobiç, 20. Xavi Ernandes Qonzales, 88. Tellur Mütəllimov

Hücumçular: 9. Baqali Dabo, 10. Ruslan Qurbanov, 28. Stefan Jozef-Monroz, 45. Famoussa Kone

