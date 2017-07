Psixi problemi olanların beyni necə işləyir?

Alimlər psixi problemi olan adamların beyinlərinin hər an aksiya və etiraz edə biləcəkləri şəkildə işlədiyini müəyyən edib.

Publika.az xəbər verir ki, elmi jurnallardan birində yer alan məqalədə psixopat insanların nə üçün qısa zamanda şiddətli davranışlar sərgilədiyini açıqlanıb.

Bunun üçün 49 psixopat məhkumun beyni MRT edilib.Con Bukholdzun rəhbərlik etdiyi araşdırmada psixopat insanların beyin görüntüləti incələnib. Onların beynindəki bölgələr arasındakı əlaqənin təhlükəli və əxlaqsız davranışa meyl etdirdiyini müəyyən ediblər.

Alimlər buna görə də, psixi problemi olan adamların cinayət işlədikləri halda onlara qarşı daha səbirli yanaşmalarını bildiriblər.

Gülxar

