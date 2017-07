Flash TV-nin xəbər aparıcısı Gökhan Taşkın səhərə yaxın əyləncə məkanlarının birindən çıxarkən silahla dostunun topuğundan atəş açıb. Saxlanılan aparıcı ilkin ifadəsində "sərxoş idim, qəza oldu" deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.