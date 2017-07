“Miqrantlara qarşı bu addım atıla bilər” - Katolik liderdən PROQNOZ

Almaniyanın Hamburq şəhərində keçirilən G20 (“Böyük iyirmilik”) sammitində kasıblar və miqrantlara qarşı ittifaq yaradıla bilər.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə narahatlığını Roma Papası Fransisk “Republica” qəzetinin banisi Eudjenio Skalfari ilə söhbətində dilə gətirib.

“Müstəmləkəçilik Avropadan başlanıb. Onun həm müsbət, həm də mənfi aspektləri var idi. Hər halda, Avropa varlandı, dünyaın ən zəngini oldu. Beləliklə, Avropaya çatmaq miqrantlarınəsas məqsədi olacaq”, - Roma Papası qeyd edib.

Qeyd edək ki, G20 sammiti dünən başlanıb. Sammitin əsas müzakirələrindən biri də artıq qlobal problemə çevrilən miqrant movzusudur.

Ömər

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.