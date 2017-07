Avroliqanın 2-ci təsnifat mərhələsi çərçivəsində "Zirə"ylə üz-üzə gələcək "Astra" yarımmüdafiəçisiylə yolları ayırıb.

Fanat.Az xəbər verir ki, yapon orta xətt oyunçusu Takayuki Seto məxsus olduğu "Osmanlıspor"a qayıdıb.

Seto icarə əsasında "Astra"nın şərəfini qoruyurdu.

Fanat.Az

