Dünya repinin əfsanəsi, mərhum amerikalı Tupak Şakurun villası 2,6 milyon dollara satışa çıxarılıb.

Reper 1996-cı ildə güllələnədək bu villada yaşamışdı.

Milli.Az NBC-yə istinadən bildirir ki, Aralıq dənizi stilində tikilmiş villa ABŞ-ın Kaliforniya ştatındakı Vudlend-Hills şəhərindədir.

Villada 5 yataq otağı, 5 vanna otağı, qarderob otaqları, qonaq otağı, hidromassaj vannası, 2 avtomobillik qaraj var.

557 m2 sahəsi olan villanın tam təmirinə 1 milyon dollar xərclənib.

