Rusiyada qumbara partlayıb: bir yeniyetmə ölüb, ikisi yaralanıb

Bakı. 8 iyul. REPORT.AZ/ Rusiyanın Kaluqa vilayətinin Jizdr şəhərinin Lyudinov rayonunda qumbaranın partlaması nəticəsində bir yeniyetmə ölüb, ikisi yaralanıb.

“Report” xəbər verir ki, bu haqda regional İstintaq İdarəsindən TASS-a bildirilib.

“13 yaşlı yeniyetmə qohumlarının sarayından qumbara tapıb. Öz yaşıdlarını qorxutmaq istəyib. Qumbara ilə ehtiyatsız davrandığı üçün özü ölüb, 10 və 14 yaşlı daha iki yeniyetmə isə yaralanıb”, - deyə məlumatda bildirilib.

Hadisə ilə bağlı Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Kaluqa vilayəti İdarəsində cinayət işi açılıb.

İnformasiyaya əsasən, 65 yaşlı kişi bildirib ki, partlayıcını illər əvvəl tapıb və sarayda gizlədib. Həmin ünvanda uzun müddətdir yaşamadığından qumbaranın olduğunu da unudub.

Hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.