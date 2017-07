"Hamını bəzər, özü lüt gəzər" - Paradoksal HADİSƏLƏR - FOTO

Dünyanı qeyri-adi olaylarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Planetimizdə baş verən paradoksal hadisələr kifayət qədərdir.

Publika.az bu yazıda insanlara yol göstərən, lakin yazdıqlarını özü əməl etməyən məşhurların üzləşdikləri paradoksal hadisələri diqqətinizə çatdırır:

ABŞ-da “Ailənin qorumağın yolları” kitabının müəllifi Derek Medin sözügedən nəşr işıq üzü görəndən bir neçə il sonra, öz xanımını qətlə yetirib, cəsədin fotoşəkillərini sosial şəbəkələrdə paylaşıb.

“Yeni dostlar qazanmağın və insanlara təsir etməyin yolları” kitabının müəllifi Deyl Karnegi yalnızlıq içərisində dünyadan köçmüşdü.

“Körpə və onun qayğısına qalmağın yolları” kitabının müəllifi həkim pediatr Bencamin Spoku öz övladları qocalar evinə vermişdilər.

Ən məşhur uşaq tərbiyəsi və inkişaf sistemi olan Montessori üsulunun yaradıcısı Mariya Montessori öz oğlunu başqa bir ailəyə övladlığa vermişdi. Montessori üsulu məktəbəqədər tədris ocaqlarında keçirilən ən keyfiyyətli tədris sistemdir.

Leyla Sarabi

