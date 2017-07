Bakı. 8 iyul. REPORT.AZ/ Keniyanın şimal-şərqində yaraqlıların hücumu nəticəsində azı doqquz nəfər həlak olub.

"Report" AFP-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə polisdən bildiriblər.

Qurbanların hamısı dinc sakinlər olub.

Hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbələr hücumu "Əl-Şabab" qruplaşmasının yaraqlılarının həyata keçirə biləcəyini qeyd ediblər.



