Seks köləsi olan hamilə xanımlar - Bu görüntülər ilk dəfə yayımlandı-Video

İkinci dünya müharibəsi dövründə yaponiyalı əsgərlər tərəfindən seks köləsi olmağa məcbur edilən qadınların videogörüntüləri yayılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ABŞ arxivindən tapılan görüntülər ilk dəfə yayımlanıb. Onların arasında hamilə xanımların da olması diqqət çəkir.

Bildirilir ki, 1944-cü ildə çin və amerikalı hərbçilər Yaponiyanın işğalındakı Sunşan əyalətini azad edərkən seks kölələri də azadlığına qovuşub. Onların sayı 200 min nəfər civarında olub.

Xanımların 80 faizi koreyalı, digərləri isə Filippin, Tayvan, İndoneziya və digər ölkələrdən olub. Bir xanım gündə 50 yaponiyalı əsgərlə cinsi əlaqədə olmağa məcbur edilib.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.