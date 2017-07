Oğurluq edən şəxslər tutuldu

Oğurluqda şübhəli bilinən Biləsuvar rayon sakini ələ keçib.

Lent.az-ın Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadən məlumatına görə, Biləsuvar RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində iyulun 6-da rayon ərazisindəki evlərdən birindən 750 manat pul və qızıl əşyalar oğurlamaqda şübhəli bilinən Aşağı Cürəli kənd sakini Anar Şahbazov tutulub.

Bundan başqa, Nəsimi RPİ 19-cu PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində 4 nəfərə məxsus avtomobillərdən pul, sənəd, kosmetik əşyalar və güzgülər oğurlamaqda şübhəli bilinən Xırdalan şəhər sakini Fuad Rəhimov tutulub.

