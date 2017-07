Beyni gücləndirməyin 10 üsulu

1.Gördüyünuz zehni iş sizdə vərdiş halına gəlmişdirsə, onda fərqli bir zehni işlə çalışmağa başlayın. Əgər istirahət zamanı hansısa bir məntiqi məsələni rahatca həll edə bilirsinizsə, onda daha çətin məsələ üzərində "baş sındırmağa" başlayın.

2. Ətrafınızdakı dünya və dünyada hansı hadisələrin baş verməsi haqqında hər şeylə maraqlanın.

3. Beyninizi rahatlatmaq üçün komyuter oyunları oynayın, krossvord həll edin.

4. Beyninizin sağlam yağlara ehtiyacı var. Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, balıq yağı, kişmiş və zeytun yağından daha çox istifadə edin.

5. Hekayə söyləmək yaddaşı qüvvətləndirir, olmuş hadisələri yada salın. Nağıl və ya hekayə söyləmək yaddaş zəifiyinə yol vermir.

6. Televizora az baxın. Yaşamaq üçün bədəninizi və zehninizi işlətməyə çalışın.

7. İdmanla məşğul olun. İdman bədən hüceyrələrinin canlandırmaqla yanaşı, beyin hüceyrələrinin də fəaliyyətini artırır.

8. Fərqli, tanımadığınız bir yazıçının kitabnı oxuyun.

9. Yeni bir bacarığınızı üzə çıxarmağa çalışın.

10. Beyninizi işlətməyi bir adət halına gətirin. Bunun üçün kurslara yazılın, kompyuter oyunları oynayın, internet səhifələrində maraqlı məlumatlar tapıb oxuyun.

Milli.Az

