İsmayıllıda istirahət mərkəzində 4 nəfəri elektrik vurub, 2 nəfər ölüb - VİDEO

İsmayıllı rayonunda fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib.

Milli.Az xezerxeber.az-a istinadən bildirir ki, gənclər hovuzda çimərkən qəflətən suya birləşən elektrik cərəyanı onları vurub.

Hadisə ötən gün axşam saatlarında İsmayıllının İstisu kəndi ərazisində yerləşən istirahət mərkəzlərindən birində baş verib. Bakı və Zaqataladan İsmayıllıya gələn 4 nəfər turisti elektrik cərəyanı vurub. Hadisə nəticəsində Bakı şəhər sakini, 33 yaşlı Emin Adıgözəlov, Xırdalan şəhər sakini, 38 yaşlı Gülhüseyn Quliyev dünyasını dəyişib.

Zaqatala rayon sakini 36 yaşlı Eltəkin Ömərov və Bakı şəhər sakini, 31 yaşlı Zakir Əliyev təcili yardım avtomobili ilə İsmayıllı Mərkəzi rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Hadisə istirahət mərkəzinin hovuzunda baş verib. Hovuzun içərisində rəngli işıqların və su motorunun olduğu, cərəyanın da həmin qurğuların nasaz naqilləri vasitəsilə suya ötürüldüyü ehtimal olunur. Hazırda rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin "Əmək mühafizəsi qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olduqda" maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hadisənin başvermə səbəblərinin müəyyən edilməsi məqsədilə iş üzrə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Hazırda hadisənin baş verməsində təqsiri olan, eləcə də texniki təhlükəsizlik və ya əmək mühafizəsinin başqa qaydalarına riayət edilməsi vəzifələri həvalə edilmiş şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.

