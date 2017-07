Xaçmaz və Sumqayıtda dəhşətli qətl törədilib - VİDEO

Bu gün səhər saatlarında Xaçmaz rayonunun Qusarçay kəndində dəhşətli cinayət törədilib.

Milli.Az xezerxeber.az-a istinadən bildirir ki, 38 yaşlı kənd sakini Bəxtiyar Umarov 3 nəfər həmkəndlisinə hücum edib. O, həmkəndlisi, 39 yaşlı Məhərrəm Hacıyevi və 38 yaşlı Məzahir Mustafayevi bıçaqlayıb. Məhərrəm Hacıyev aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb, Məzahir Mustafayev isə rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə çatdırılıb. Onun vəziyyətinin ağır -stabil olduğu bildirilir.

Məhərrəm Hacıyevin meyiti Məhkəmə Ekspertiza və Pataloji-Anatomiya Elmi-Təcrübi və Tədris Birliyinin Xaçmaz rayon şöbəsində tibbi ekspertiza olunub və ailəsinə təhvil verilib. Hadisəni törədən Bəxtiyar Umarovun ruhi xəstə olduğu deyilir. O, polis tərəfindən saxlanılıb. Hazırda Xaçmaz Rayon Prokurorluğu və Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları araşdırma aparır.

Sumqayıtda da dəhşətli qətl törədilib. 4 uşaq anası keçmiş əri tərəfindən öldürülüb. Hadisə şəhərin Corat qəsəbəsində baş verib. Şəhər sakini 35 yaşlı Ramil Şükürov, keçmiş həyat yoldaşı Xəyalə Həsənovaya 17 bıçaq zərbəsi endirib. Yaralı çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə Sumqayıt şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına çatdırılıb. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İlkin araşdırmadan sonra qadının bir müddət əvvəl boşandığı və Ramil Şükürovla aralarında uzun müddətdir mübahisənin olduğu məlum olub. Hadisəni törədən Ramil Şükürov özü könüllü olaraq polis idarəsinə gəlib və hər şeyi olduğu kimi etiraf edib.

