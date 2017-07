Kişilərin seks xətrinə söylədiyi 8 yalan

Kişilərin qadınlarla yatmaq üçün söyləmədiyi yalan yoxdur. Amma bəzi yalanlar var ki, onları demək olar bütün kişilər söyləyir.

1. Səninılə gələcək həyatımım xəyallarını qururam.

Heç bir qadın qısamüddətli bir ilişkiyə girmək istəməz. Qadınlar bir kişi ilə tanış olduğu zaman onunla bir ömür sürməyin xəyalı ilə yaşayırlar. Bunu bilən kişilər qadını yatağına salmaq üçün ona gələcəyin xəyalları ilə yaşadığını deyir.

2. Kişilər yeni tanış olduğu qadına əvvəlki sevgilisini atmadığını söyləyir və təbii ehtiyaclarını qarşılamaq üçün onunla yatdığını deyir.

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, bu yeni sevgilisinin onun vəfalı olmasına inandırmaq və yatağına salmaq niyyətindən irəli gəlir.

3. Çox gözəlsən, səninlə olmaq mənim üçün çox xoşdur. Gözəl qadını yatağa salmağın ən sadə yolu bu sözləri söyləməkdir.

4. Kişilərin yatağa salmaq istədiyi qadına ən çox söylədiyi 4-cü yalan cümlə "Vücuduna deyi, zəkana heyranam" cümləsidir. Qadınlar bu komplimentdən sonra özlərini ağıllı və zəki biri hesab edir, kişilərin toruna daha tez düşürlər.

5. Kişilərin qadınları tora salmaq üçün işlətdiyi beşinci həmlə havanı bəhanə edib qadına daha sıx oturmaq və ya onu yorğanın altına çəkməsidir.

6. Yatmaq istədiyi qadını tovlamaq istəyən kişi onu bir bəhanə ilə soyudurmağa çalışacaq. Bunun üçün söylədiyi 6-cı yalan cümlə "Sənin qoxunu hiss etmək istəyirəm" cümləsidir.

7. Kişilərin qadını yatağa salmaq üçün işlətdikləri 7-ci cümlə "Sənə sarılıb uzanmaq istəyirəm, seks mənim üçün ikinci pandadır" cümləsidir. Sadəlövh qadınları yatağa salmaq üçün ən çox istifadə edilən cümlə budur.

8. "Səndən əvvəl heç kimi bu qədər sevməmişəm" cümləsinə heç bir qadının biganə qalmayacağını bütün kişilər bilirlər və həmişə qadınları yatağa salmaq üçün ən çox istifadə etdikləri cümlə, bu cümlə olur.

Milli.Az

