Hollandiya yığması və "Fənərbağça"nın müdafiəçisi Qreqori van der Vilin sevgilisi Rous Bertram İnstagram-da yarıçılpaq fotolarını paylaşıb.

Milli.Az AHT-yə istinadən bildirir ki, tanınmış model bu dəfə rəfiqəsi Key Maeslə birlikdə kameralar önünə keçib.

Onlar Xlo Kardaşyanın"Good American" brendinin yeni kolleksiyasının reklamına çəkiliblər.

Milli.Az

