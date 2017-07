Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə Hamburqda G20 sammiti çərçivəsində görüş keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ölkə başcılarının görüşləri "Messe" konfrans mərkəzində keçirilib və 20 dəqiqə sürüb.

Qeyd edək ki, ötən gün Türkiyə prezidentinin "Qlobal inkişaf və ticarət" mövzusunda keçirilən sessiya zamanı ABŞ prezidenti ilə qısa görüşü olub. Görüşdə Türkiyənin XİN rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu iştirak edib.

