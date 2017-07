Ən şiddətli ağılara səbəb olan 10 xəstəlik

1. Endometrioz uşaqlığın iltihab xəstəliyidir. Hansı qadınlarda varsa, onun aybaşı zamanı şiddətli ağrılarlı olur.

2. Qastroenterit mədə və bağırsaqların iltihabi xəstəliyidir. Şiddətli ağrılarla müşayiət olunur.

3. Diş ağrısı diş xəstəlikləri zamanı meydana çıxır və necə ağrıdığını hamımız görmüşük.

4. Orta qulağın iltihabı. Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, qulağın infeksion xəstəliyidir, kəskin ağrılarla müşayiət olunur.

5. Peritonit qarın boşluğunun iltihabi xəstəliyidir, vaxtında və düzgün müalicə edilməsə ölümə səbəb ola bilir.

6. Xayaların xaya kisəsində burulması nadir hallarda baş verən xəstəlikdir. Xəstəlik şiddətli ağrılarla müşayiət edilir.

7. Herpes dəridəki sinir uclarının iltihabi xəstəliyidir. Kəskin ağrılarla xəstəyə əzab verir.

8. Öddaşı xəstəliyi kəskin ağrılarla müşayət olunan və xəstəyə çox əzab verən xəstəlikdir.

9. Onurğadan çıxan sinirlərin ağrıları diskin sürüşməsi və sinirin sıxılması nəticəsində əmələ gələn ağrılardır. Bu şiddətli ağrıları heç bir ağrılarla müqayisə etmək mümkün deyil.

10. Böyrək daşı xəstəliyi. Döğan qadınların söylədiklərinə görə bu ağrı doğuş ağrısından 10 qat güclüdür.

