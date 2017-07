Türkiyə ABŞ-a görə iqlim üzrə Paris sazişinin ratifikasiyasını dayandırıb

Bakı. 8 iyul. REPORT.AZ/ Ankara ABŞ-ın mövqeyinə görə iqlim üzrə Paris sazişinin ratifikasiyasını dayandırıb.

"Report" xəbər verir ki, bunu G20 sammiti zamanı Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib.

O deyib ki, Türkiyə ABŞ-ın qərarı səbəbindən iqlim üzrə Paris sazişini hələ ki, ratifikasiya etməyəcək.

Bundan əvvəl Vaşinqton sazişdən imtina edib.

ABŞ və G20-nin digər ölkələri arasında iqlim məsələsi üzrə fikir ayrılığı Hamburqda sammitin yekunları üzrə qəbul olunmuş kommünikedə öz əksini tapıb. Sənəddə deyilir ki, iqlim üzrə qərara yenidən baxılmayacaq.



