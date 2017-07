Hamilələrin nəzərinə: bu yazını oxumadan hovuza girməyin

Üzgüçülük ən sağlam idman növüdür. Qamət, duruş pozuqluğu baxımından, bir çox ağrıların azalması, bütün əzələlərin işləməsi, təzyiqin tənzimlənməsi və digər bir çox müsbət təsirlərinə görə hamiləlikdə də üzgüçülük çox faydalıdır. Bəs hamilə xanımlar hovuzdan necə yararlana bilərlər?

İngiltərədə hamiləlik müddətində nizamlı olaraq üzən qadınların uşaqlarında allergik xəstəliklərin sürətlə artması hovuzlara diqqəti yönlədib. Tədqiqatçılar xüsusilə son 50 ildə astma, eqzema kimi allergik xəstəliklərin təxminən beş qat artdığını deyirlər. Bunun səbəblərindən biri də, xüsusilə, açıq hovuzlarda xlor və bənzəri təmizlik məhsullarının havaya qarışaraq yaratdığı zərərli təsirlərdir. Bu kimyəvi maddələrə məruz qalan ananın bətnindəki dölün immunitet sistemi dəyişikliyə uğrayır və doğulduqdan sonra bu körpələrdə dəridə soyulma və qızarmalar, qida allergiyaları, eqzema, astma kimi xəstəliklərə rast gəlinir.



Qapalı hovuzlara diqqət



Sirr deyil ki, ana bətnindəki döl kimyəvi maddələrə qarşı həddindən artıq həssas olur. Bakteriyaları və yoluxucu infeksiyaları aradan qaldırmaq üçün isə bu maddələrdən hovuzlarda bol istifadə edilir. İsti yay aylarında hovuza girən hamilələr bu baxımdan diqqətli olmalıdırlar. Ən çox yayılan dezinfeksiya maddəsi THM-dir (trihalometan). Bu maddə xlorun dəri hüceyrələri, sidik və tər kimi təbii maddələrlə qarışması nəticəsində meydana gələr. Çox adamın çimdiyi və bol xlorlu hovuzda daha çox olur. Havalandırmanın kifayət qədər olmadığı bağlı hovuzlarda xlor qoxusunu yəqin ki, hiss etmisiniz. Uşaqda beynin və immunitet sisteminin inkişafı kimyəvi xəbərdaredici hormonların doğru zamanda və doğru miqdarda tapılması ilə baş verir. Lakin artıq miqdarda olanda narahatlıq verən bu kimyəvi maddələr immunitet sistemini dəyişməyə gətirib çıxarır. Hovuzlarda istifadə edilən təmizlik maddələri, tənəffüs yoluna gedən xlorlu hava bu yolla allergik xəstəliklərə səbəb olur.



Yəqin, siz də paltar suyu qoxan hovuzlara rast gəlmisiniz. Bu baxımdan dəniz suyu hovuz suyu kimi kimyəvi maddələr ehtiva etmədiyi üçün daha gigiyenik hesab edilir. Gedəcəkləri hovuzun təmizliyindən əmin olmayan hamilələr imkan daxilində dənizə üz tutsalar, yaxşı olar.

