"Qəbələ" Avstriyanı qalib tərk etdi

“Qəbələ” Avstriyada bu gün son sınaq oyununu keçirib. Fanat.Az xəbər verir ki, “qırmızı-qaralar” Hollandiya “Utrext”i ilə üz-üzə gəlib.

Təmsilçimiz hazırlıq çərçivəsində sayca 8-ci görüşündə Eredivizia komandasına minimal hesabla qalib gəlib. Roman Qriqorçukun komandasında yeni transfer Kone qapı torunu silkələyib.

Qeyd edək ki, “Qəbələ” bunadək yerli “Fulpmes” (8:0), Rusiya “Axmat”ı (0:1), Avstriya “Vakker”ı (0:1), Bolqarıstan təmsilçiləri MOİK (0:2) və “Lüdoqorets” (0:2), Avstriya “Qrodiq”i (7:0) və Ukrayna “Dinamo”su (1:2) ilə yoxlama görüşlərinə çıxmışdı.

Fanat.Az

