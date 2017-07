Namaz əsnasında hicabda olmaq namazın şərtlərindəndir. Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) buyurmuşdur: "Allah həddi büluğa çatan qadının namazını yalnız baş örtüyü ilə qəbul edər". (İbn Macə, 655).

Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, ümumən isə qadın naməhrəmlərin yanında da hicabda olmalıdır, bunu etməyən böyük günah qazanır.

Milli.Az

