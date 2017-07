Bakı. 9 iyul. REPORT.AZ/ Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "Amnesty International"ı ölkədə yeni dövlət çevrilişi hazırlamaqda ittiham edib.

"Report" xəbər verir ki, bunu o, G20-nin sammitində deyib.

Ərdoğan ittihamını Türkiyə kəşfiyyatının təqdim etdiyi məlumatlarla əsaslandırıb.

Hamburq sammitinin yekunlarına dair mətbuat konfransında Ərdoğandan hüquq-müdafiə təşkilatı fəallarının nə üçün saxlanıldıqları soruşulub.

Siyasətçi izah edib ki, hazırkı mərhələdə bəzi hüquq müdafiəçilərinin Böyükada adasındakı otelə "çevriliş cəhdinin hansısa bir davamını müzakirə etmək" üçün toplaşıb-toplaşmadıqları müəyyən edilir.

Türkiyə lideri, həmçinin qeyd edib ki, hazırda AI fəallarının işi məhkəmədədir və o, araşdırmalar nəticəsində nəyin ortaya çıxacağını bilmir.



