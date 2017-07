Salyanda baş verən avtoqəzada sürücü ölüb.

Publika.az xəbər verir ki, Salyan rayonunun "5 saylı şöbə" adlanan ərazisində rayon sakini Nuriyev Faiq Fazil oğlunun idarə etdiyi “Mercedes” markalı 52 BH 450 dövlət nömrə nişanlı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı Salyan Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

