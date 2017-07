Ərdoğan: “Türkiyə kürd dövlətinin yaradılmasına yol verməyəcək”

Türkiyə Suriyanın şimalında kürd dövlətinin yaradılmasına yol verməyəcək. APA-nın xəbərinə görə, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Hamburq G-20 sammitinin yekunlarına dair brifinqdə deyib.

“Əgər Suriyanın şimalında kürd dövlətinin yaradılması planlaşdırılırsa, biz buna yol verməyəcəyik. Biz Türkiyənin ünvanına səsləndirilən hədələri də bağışlamayacağıq”, - deyə Ərdoğan qeyd edib.

Qeyd edək ki, Suriya kürdləri bundan əvvəl ölkənin şimalında “Şimali Suriya federativ bölgəsi”nin yaradıldığını bəyan ediblər.

