Türkiyənin Hakkari əyalətində orqtexnika daşıyan avtomobil karvanı PKK terrorçularının hücumuna məruz qalıb.

APA-nın Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, hücum nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 3 nəfər isə yaralanıb.

Terrorçuların müəyyənləşdirilərək zərərsizləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat keçirilir.

