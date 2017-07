Bakı. 9 iyul. REPORT.AZ/ ABŞ-ın Nyu-Cersi ştatının Nyuark şəhərində baş verən atışma nəticəsində 3 nəfər yaralanıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.

Zərərçəkənlər arasında 6 yaşlı uşaq da var. Bütün yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların həyatı təhlükədə deyil.

Polis hələ ki, hadisənin təfərrüatı barədə məlumat vermir.



