"Masquespacio" studiyası Almaniyanın Köln şəhərindəki "Solera" supermarketinin layihə müüəllifidir.

Milli.Az bildirir ki, İspaniyanın Sevilya bölgəsindən olan iş adamı Pepa Baskonun yaratdığı "Solera" marketlər şəbəkəsində İspaniyada istehsal edilmiş məhsullar satılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.