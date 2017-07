Latviya Silahlı Qüvvələri ölkə sərhədlərinin yaxınlığında Rusiyaya məxsus hərbi gəmiləri aşkarladığını bəyan edib.

APA-nın Gazeta.ru-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, “Kaştan” SS -750 tipli sualtı qayıqlara dəstək gəmisi Latviyanın daxili sularının hüdudlarından 10 dəniz mili uzaqlıqdadır.

Bundan başqa, sərhədlərdən 7 mil uzaqlıqda Rusiyaya məxsus “İvan Qren” adlı böyük desant gəmisi aşkarlanıb.

