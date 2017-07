Bakı. 9 iyul. REPORT.AZ/ Nyu-York polisi "Kings Plaza" ticarət mərkəzində atışma barədə məlumatları yoxlayır.

"Report" "NBC"yə istinadən xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanları atışmanın olduğunu təsdiqləyiblər və xəsarət alanların olmadığı bildirilib.

Ticarət mərkəzinin ziyarətçiləri təxliyyə edilib.

Hazırda polis atəş aaçan şəxsi axtarır. Onun saxlanılması barədə məlumat verilməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.