Mən hara düşmüşəm? - Ulduz futbolçuların Türkiyədə ən çılğın qarşılanma mərasimləri - FOTOLAR

Türkiyədə ulduz futbolçulara maraq həmişə böyük olub. Yeni transferlərin təkcə hava limanında qarşılanma mərasimi nəyə desən dəyər. Yəqin ki, təyyarədən düşən hər bir futbolçunun ilk təəssüratı bu olur: "Mən hara gəlmişəm?"

Publika.az Superliqada oynamağa qərar verən məşhur futbolçuların ən çılğın qarşılanma mərasimlərindən toplanan 10 maraqlı fotonu təqdim edir:

10. Jeremi Menez (Antalyaspor) - 2017

9. Lukaş Podolski (Qalatasaray) - 2015

8. Luis Nani (Fənərbağça) - 2015

7. Matye Valbuena (Fənərbağça) - 2017

6. Bafetimbi Qomis (Qalatasaray) - 2017

5. Yunes Belhanda (Qalatasaray) - 2017

4 - Luqano (Fənərbağça) - 2011

3. Van Persi (Fənərbağça) - 2015

2. Uesli Sneyder (Qalatasaray) - 2013

1. Didye Droqba (Qalatasaray) - 2013

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.