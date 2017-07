Bakı. 9 iyul. REPORT.AZ/ Hamburq polisi şəhərdə etirazların başladığı andan saxlanılan və həbs olunanlar barədə məlumatları yeniləyib, onların sayı 288 təşkil edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Welt" məlumat yayıb.

Bildirilir ki, iğtişaşlar başlayandan 144 nəfər saxlanılıb və daha 144 nəfər həbs edilib.



