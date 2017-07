Hamburq polisi şəhərdə G-20 sammitinə qarşı etirazlar başlayandan 288 nəfərin saxlanıldığını, onlardan 144 nəfər barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçildiyini bildirib. APA-nın “Welt”-ə istindən verdiyi xəbərə görə, 7-8 iyul tarixlərində baş vermiş iğtişaşlar zamanı 200-dən çox polis əməkdaşı xəsarət alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.