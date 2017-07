Qobustanda yanğın olub.

Publika.az FHN-nin saytına istinadən xəbər verir ki, rayonun Cəngi kəndində vətəndaşa məxsus “Opel” markalı minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb.

