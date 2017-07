Bakı. 9 iyul. REPORT.AZ/ Osloda gecə klubu qarşısında atəş açılması nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli polisə istinadən "Aftenposten" nəşri yazıb.

Bildirilir ki, zərərçəkənlər arasında həm müəssisə əməkdaşları, həm də ziyarətçilər var.

Şübhəli şəxs saxlanılıb.





