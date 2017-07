Bakı. 9 iyul. REPORT.AZ/ Yaponiyanın cənub-qərbində yerləşən Küsü regionunda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 18 nəfərə çatıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK nəşri məlumat yayıb.

Bildirilir ki, 15 nəfərin meyiti Fukuoka prfekturasında, daha 3 nəfərin cəsədi isə Oita prefekturasında aşkar edilib.

Bu iki prfekturada təbii fəlakətdən zərər çəkənlərin sayı 14 nəfər təşkil edir.

Bundan əvvəl 15 nəfərin həlak olduğu bildirilirdi.



