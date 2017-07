Böyük Britaniyanın kral ailəsinə daha bir gəlin gələcək.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu dedi-qodunun yayılmasına səbəb şahzadə Harrinin aktrisa sevgilisi Meqan Marklın özünə gəlinlik libası alması olub. Bir ildir sevgili olan cütlük hazırda Kanadada dincəlir.

Onlara yaxın mənbənin bildirdiyinə görə, Markl dizayner Paloma Blankanın tikdiyi gəlinliyi bəyənib alıb.

Qeyd edək ki, Meqanla Harri ilk dəfə Kensinqton sarayının bağçasında görüntüləniblər.

Milli.Az

