"Malaga"nın yarımmüdafiəçisi İqnasio Kamaço karyerasını Bundesliqada davam etdirəcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı havbek "Wolfsburg"a transfer olunub. O, "canavarlar"la 2021-ci ilə kimi müqavilə imzalayıb. Transferin 15 milyon avroya başa gəldiyi ehtimal edilir. Əndəlus klubu Kamaço üçün ilk öncə 18 milyon avro istəyirdi. Ötən mövsüm La Liqada 35 oyuna çıxan ispan futbolçu 4 qol, 2 məhsuldar ötürmənin müəllifi olmuşdu.

Milli.Az

