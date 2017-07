Bakıda qadının evindən külli miqdarda pul oğurlanıb. Lent.az xəbər verir ki, polisə müraciət edən Esmira Əlixan qızı bildirib ki, Əhmədov küçəsi 2 ünvanında yerləşən ona məxsus mənzildən naməlum şəxs və ya şəxslər 10 min manat oğurlayıb. Qadın hadisə baş verərkən mənzildə kimsənin olmadığını deyib.

Müraciət əsasında araşdırma aparılır.

