Məşhur cütlüyün ailəsində xoş gün - FOTO

Məşhur cütlük Viktoriya və Devid Bekhemın qızı Harperin doğum günündür.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Viktoriya və Devid qızları üçün möhtəşəm şənlik təşkil ediblər.

Yalnız yaxın qohum və dostların iştirak etdiyi məclisdən fotoları cütlük İnstaqram səhifəsində yerləşdirərək yazıb:

"Yer üzünün ən yaxşı qızı, doğum günün mübarək! Biz hamımız səni sevirik. Öpürük".

Qeyd edək ki, 1999-cu ildə ailə quran Viktoriya və Devidin 4 övladı var. Onlardan üçü oğlan biri qızdır.Fotoda cütlüyün 18 yaşlı övladı Bruklin, 14 yaşlı Romeo, 12 yaşlı kruz və 5 yaşlı Harper yer alıblar.

Milli.Az

