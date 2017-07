Cəlilabad rayonunda 15 yaşlı gənc bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Lent.az Report-a istinadən xəbər verir ki, 2002-ci il təvəllüdlü Səfərov Fərid evlərinin çardağında iş görərkən dəmir borulardan biri onun üzərinə aşıb. Nəticədə o, hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

